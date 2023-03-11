Украина на отдельных участках границы с Молдовой выкопала рвы

Представители Украины роют траншеи на границе с Молдовой.

Представители Украины роют траншеи на границе с Молдовой.

Как передает Report со ссылкой на издание NewsMaker , об этом сообщила пресс-офицер Пограничной полиции республики Раиса Новицки.

"Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдову", — сказала она.

По словам Новицки, подобные траншеи можно увидеть на украинской территории, неподалеку от пунктов пропуска через государственную границу и там, где пути сообщения проходят близко к государственной границе.

Ранее Министерство обороны Молдовы заявляло, что не видит угроз безопасности страны на границе с Украиной.