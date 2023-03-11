Украина на отдельных участках границы с Молдовой выкопала рвы

Представители Украины роют траншеи на границе с Молдовой.
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"Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды из Украины в Молдову", — сказала она.
По словам Новицки, подобные траншеи можно увидеть на украинской территории, неподалеку от пунктов пропуска через государственную границу и там, где пути сообщения проходят близко к государственной границе.
Ранее Министерство обороны Молдовы заявляло, что не видит угроз безопасности страны на границе с Украиной.