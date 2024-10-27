Украина может рассмотреть планы Китая и Бразилии для интеграции в формулу мира

Украина может рассмотреть альтернативные мирные инициативы Китая, Бразилии и других стран для интеграции в формулу мира Зеленского.

Украина может рассмотреть альтернативные мирные инициативы Китая, Бразилии и других стран для интеграции в формулу мира Зеленского.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera.

"В начале ноября мы завершим нашу формулу мира, и Зеленский сказал, что тогда он будет готов прислушаться к другим инициативам, таким как Китай, Бразилия, Южная Африка и тому подобное, чтобы интегрировать их в нашу. Тогда наше предложение будет иметь значительную поддержку", - заявил руководитель ОП.

Ермак также исключил возможность строить мирное предложение под влиянием тех, кто хотел войны.

"Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем силу и поддержку Глобального Юга для переговоров с Россией", - добавил он.

Глава Офиса президента также отметил, что второй саммит мира будет проведен, когда для этого будут соответствующие условия.