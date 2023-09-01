Украина может получить первые 10 танков Abrams в сентябре

Вооруженные силы Украины могут получить первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams в середине сентября.

Вооруженные силы Украины могут получить первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams в середине сентября.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их сведениям, сейчас танки находятся в Германии, откуда после ремонта будут направлены в Украину.

"США намерены ускорить поставку 31 танка Украине к осени", - сказал изданию пресс-секретарь Командования Армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл.

Он добавил, что завершено обучение 200 солдат ВСУ управлению M1 Abrams на американских тренировочных базах в Германии. Сейчас на базе Гравенфор они работают над сохранением полученных навыков, пока "танки не будут готовы к участию в боевых действиях".