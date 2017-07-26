Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Украина ликвидирует концерн "Антонов" к осени.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в постановлении правительства Украины.

В документе подчеркивается, что через три месяца комиссии во главе с замминистра экономического развития и торговли Украины Юрием Бровченко должна представить кабмину ликвидационный баланс концерна.

Решение о ликвидации "Антонова" было принято в начале 2016 года, поскольку все три предприятия, которые составляли концерн, вышли из его состава и были включены в концерн "Укроборонпром". Таким образом правительство решило юридически привести ситуацию в соответствие с реальным положением дел.

Напомним, что в рамках 11-го заседания совместной межправительственной азербайджано-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества была достигнута договоренность о создании производственной линии в Азербайджане по строительству 12-15 самолетов типа Ан-178.