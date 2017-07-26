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    Украина ликвидирует концерн "Антонов" к осени

    Комиссии во главе с замминистра экономического развития и торговли должна представить кабмину ликвидационный баланс концерна

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Украина ликвидирует концерн "Антонов" к осени.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в постановлении правительства Украины.

    В документе подчеркивается, что через три месяца комиссии во главе с замминистра экономического развития и торговли Украины Юрием Бровченко должна представить кабмину ликвидационный баланс концерна.

    Решение о ликвидации "Антонова" было принято в начале 2016 года, поскольку все три предприятия, которые составляли концерн, вышли из его состава и были включены в концерн "Укроборонпром". Таким образом правительство решило юридически привести ситуацию в соответствие с реальным положением дел.

    Напомним, что в рамках 11-го заседания совместной межправительственной азербайджано-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества была достигнута договоренность о создании производственной линии в Азербайджане по строительству 12-15 самолетов типа Ан-178.

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