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Украина испытывает нехватку артиллерийских снарядов

Украина испытывает нехватку артиллерийских снарядов Украина испытывает нехватку артиллерийских снарядов, администрация Соединенных Штатов работает над вопросом пополнения их запасов.
Другие страны
13 июля 2023 г. 01:13
Украина испытывает нехватку артиллерийских снарядов

Украина испытывает нехватку артиллерийских снарядов, администрация Соединенных Штатов работает над вопросом пополнения их запасов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил американский президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в международном аэропорту Вильнюса перед вылетом в Хельсинки.

Байден также заявил, что рассмотрит возможность одобрить передачу ракет большой дальности Украине.

"Байден сказал, что его проинформировали о ходе украинского контрнаступления, но он не может разглашать детали. Он сказал, что рассмотрит возможность одобрить передачу ракет большой дальности Киеву", - следует из распространенного пресс-пулом Белого дома сообщения.

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