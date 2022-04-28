Украина и Япония подписали соглашение о кредите на 100 млн долларов

Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита на 100 млн долларов США сроком на 30 лет под 1% годовых со льготным периодом в 10 лет.

Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита на 100 млн долларов США сроком на 30 лет под 1% годовых со льготным периодом в 10 лет.

Как передает Report, об этом сообщило министерство финансов Украины.

"Сегодня, 28 апреля 2022 года, подписано соглашение между правительством Украины и правительством Японии о кредите Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления и гранта на укрепление системы здравоохранения и медицины", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Речь идет о бюджетной поддержке для стабилизации ситуации, в частности, для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходов.

Грант в размере около 2,3 млн долларов США будет направлен на закупку медоборудования.