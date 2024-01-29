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Украина и Венгрия договорились о секторальных переговорах

Украина и Венгрия договорились о секторальных переговорах Министерства Венгрии и Украины проведут секторальные переговоры, чтобы разработать дорожные карты реализации совместных проектов.
Другие страны
29 января 2024 г. 22:35
Украина и Венгрия договорились о секторальных переговорах

Министерства Венгрии и Украины проведут секторальные переговоры, чтобы разработать дорожные карты реализации совместных проектов.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров в Ужгороде.

"Очень детально проговорили вопросы секторального сотрудничества: проекты в логистике, развитии транспортного сообщения, энергетические проекты, проекты на финансовом рынке. Нашим специалистам есть о чем поговорить и есть над чем работать. Поэтому договорились, что соответствующие наши министерства и ведомства проведут предметные секторальные переговоры по каждому из проектов, которые озвучивались, и представят дорожные карты, как они будут двигаться к их исполнению, на рассмотрение правительств и лидеров наших стран", - сказал Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

Как уточнили в МИД Украины, переговоры Кулебы, Сийярто и главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Ужгороде продолжались 6 часов 10 минут.

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