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Украина и Великобритания подписали соглашение о безопасности

Украина и Великобритания подписали соглашение о безопасности Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.
Другие страны
12 января 2024 г. 18:08

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" подписали сегодня лидеры двух стран после переговоров в Киеве.

Это соглашение стало первым среди договоров по безопасности во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и государствами, которые к ним присоединились.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил после подписания, что обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

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