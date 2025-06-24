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Украина и Великобритания договорились о совместном производстве беспилотников

Украина и Великобритания договорились о совместном производстве беспилотников Лондон и Киев договорились запустить совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия и дронов-перехватчиков.
Другие страны
24 июня 2025 г. 02:07
Украина и Великобритания договорились о совместном производстве беспилотников

Лондон и Киев договорились запустить совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия и дронов-перехватчиков.

Как передает Report, об этом в Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"<...> Взаимодействие в этой сфере позволит Украине получать стабильное финансирование важных проектов, а именно в производстве дронов-перехватчиков и дронов дальнего радиуса действия", — сообщил украинский лидер.

По его словам, в ходе переговоров Киеву также удалось добиться от Британии усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

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