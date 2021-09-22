Украина и Турция заключат соглашение о зоне свободной торговли

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган договорились активизировать работу по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган договорились активизировать работу по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил офис украинского лидера.

"Президенты договорились активизировать работу по завершению процесса заключения соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турецкой Республикой", - отметили в офисе.

Так, президент Турции принял приглашение Зеленского посетить Украину для участия в 10-м заседании Совета стратегического сотрудничества, которое планируется этой осенью.

Стороны обсудили вопросы связей в сфере энергетики в контексте диверсификации энергоносителей, а также темпы реализации совместных проектов, в частности, по строительству жилья для представителей крымскотатарского народа.