Украина и Турция заключат соглашение о зоне свободной торговли

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган договорились активизировать работу по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил офис украинского лидера.
"Президенты договорились активизировать работу по завершению процесса заключения соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турецкой Республикой", - отметили в офисе.
Так, президент Турции принял приглашение Зеленского посетить Украину для участия в 10-м заседании Совета стратегического сотрудничества, которое планируется этой осенью.
Стороны обсудили вопросы связей в сфере энергетики в контексте диверсификации энергоносителей, а также темпы реализации совместных проектов, в частности, по строительству жилья для представителей крымскотатарского народа.