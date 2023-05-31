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Украина и США закупят у немецкой фирмы 400 разведывательных дронов

Украина и США закупят у немецкой фирмы 400 разведывательных дронов Украина получит от немецкой компании Quantum Systems из Мюнхена 300 разведывательных беспилотников модели Vector; контракт за закупку 100 дронов такой же модели заключила морская пехота США.
Другие страны
31 мая 2023 г. 20:00
Украина и США закупят у немецкой фирмы 400 разведывательных дронов

Украина получит от немецкой компании Quantum Systems из Мюнхена 300 разведывательных беспилотников модели Vector; контракт за закупку 100 дронов такой же модели заключила морская пехота США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Handelsblatt, не уточняя источник информации.

Контракт с украинской стороной оценивается в €57 млн, сроки поставки - до начала 2024 года. Как указывает издание, профинансирует поставку правительство Германии в рамках очередного пакета помощи. Размер контракта с США - $20 млн.

В январе сообщалось, что киевские власти заказали у Quantum Systems около 100 дронов Vector.

Этот беспилотник оснащен самолетным крылом, размах которого составляет 2,8 м. Максимальная взлетная масса составляет 7,4 кг, продолжительность полета - до двух часов, скорость полета - до 25 м/с. Vector предназначен для наблюдения, разведки и сбора информации.

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