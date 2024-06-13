Украина и США заключили первый контракт на поставку сжиженного газа

Украина и США заключили комплексное соглашение на поставку американского сжиженного газа в Украину и в Восточную Европу.

Украина и США заключили комплексное соглашение на поставку американского сжиженного газа в Украину и в Восточную Европу.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте украинского энергохолдинга "ДТЭК".

"Дочерняя компания группы "ДТЭК" по торговле сырьевыми товарами и Venture Global (США) объявили о заключении комплексного основного соглашения на поставку американского сжиженного природного газа (СПГ) в Украину и в Восточную Европу", - говорится в сообщении.

Согласно информации, документ был подписан на полях конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Берлине 11-12 июня.

Соглашение включает в себя поддержку краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных потребностей энергетической безопасности Украины и восточноевропейского региона.