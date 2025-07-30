Украина и США согласовали основные принципы соглашений по оружию

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля согласовал основные принципы соглашений с США по оружию.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля согласовал основные принципы соглашений с США по оружию.

Как передает Report, об этом украинский лидер заявил в вечернем обращении.

"Согласовал также сегодня основные принципы наших соглашений по оружию с США. Я говорил об этих масштабных соглашениях с президентом (Дональдом - ред.) Трампом. И я очень-очень рассчитываю, что мы сможем все это выполнить. Это точно усилит обе наши страны, а значит - наших союзников, наших партнеров", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина ценит принципиальные шаги США для давления на Россию ради мира.

"Именно сейчас надо действовать, чтобы принуждать Россию к миру. Да, Москва хочет воевать и дальше. Но весь вопрос - в потенциале, весь вопрос - в ресурсах на войну, в деньгах. Именно поэтому санкции полезны. Именно поэтому давление может сработать", - добавил президент Украины.

По его словам, сейчас готовятся новые разговоры и встречи с партнерами на разных уровнях, их цель - усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру.