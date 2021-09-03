Украина и США подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве

Правительства Украины и США подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве.

Правительства Украины и США подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу офис украинского президента по итогам визита в США делегации Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским.

"В рамках рабочего визита президента Украины в Соединенные Штаты Америки подписан ряд важных документов, в частности меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно коммерческого сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Меморандум подписали первый вице-премьер - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексей Любченко и министр торговли США Джина Раймондо. "Документ нацелен на реализацию взаимной заинтересованности двух стран в усилении коммерческих связей для укрепления благосостояния, безопасности и экономического роста на Украине и в США путем поощрения коммерческого участия американских компаний в украинской экономике и украинских компаний - в американской", - добавили в офисе Зеленского.

Согласно договоренностям, стороны планируют разработку и осуществление коммерческих проектов, а также участие в государственных закупках на Украине и в США. "Ключевое внимание будет уделяться сотрудничеству в энергетике, включая поддержку целей Украины по энергетическому переходу и декарбонизации, в инфраструктуре, развитии цифровой экономики, оборонной сфере, кибербезопасности и здравоохранении", - отмечается в сообщении.