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Украина и США на следующей неделе начнут переговоры по гарантиям безопасности

Украина и США на следующей неделе начнут переговоры по гарантиям безопасности Украина рассчитывает, что переговоры с США по двустороннему документу о гарантиях безопасности начнутся уже на следующей неделе.
Другие страны
31 июля 2023 г. 03:06
Украина и США на следующей неделе начнут переговоры по гарантиям безопасности

Украина рассчитывает, что переговоры с США по двустороннему документу о гарантиях безопасности начнутся уже на следующей неделе.

Как передает Report, об этом в Telegram-канале заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности", - написал он.

Ермак заявил также, что гарантии безопасности для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, в частности, "речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях".

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