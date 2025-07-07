Украина и Швейцария обсудили поддержку Киева и санкционное давление на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с президентом Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Майей Риникер.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с президентом Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Майей Риникер.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, стороны обсудили продолжение поддержки Киева, усиление санкционного давления на Россию, возвращение похищенных украинских детей и гуманитарные инициативы.

"Я считаю, что это важные сигналы в такой сложный для людей период - видеть лидеров стран, сторонников, наших партнеров, которые нас поддерживают. И видеть их не только в столице, поэтому мы очень высоко ценим это", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил народ Швейцарии за поддержку гуманитарного разминирования и финансовую помощь, в частности за решение выделить 5 млрд швейцарских франков ($6,26 млрд) на восстановление Украины в течение следующих лет.

"Наша позиция неизменна: мы осуждаем российскую агрессию против Украины, мы остаемся преданными всеобъемлющему, справедливому и длительному миру, международному праву и Уставу ООН", - подчеркнула Риникер.

Кроме того, речь шла об усилении санкционного давления на Россию, обсуждались поставки в РФ критических компонентов и технологий, которые используются для производства дронов и ракет.