О нас
Report Georgia
Аудио новости

Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19

Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 Украина и Швейцария в рамках сотрудничества по противодействию пандемии коронавируса договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и обменялись соответствующими нотами.
Другие страны
29 октября 2021 г. 01:28
Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19

Украина и Швейцария в рамках сотрудничества по противодействию пандемии коронавируса договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и обменялись соответствующими нотами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-президентом, главой федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

"Мы договорились о признании сертификатов вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса. Обмен нотами уже состоялся", - сказал Кулеба.

Он также отметил сотрудничество двух стран в вопросах борьбы с пандемией коронавируса. В частности, по словам министра, на Украине вскоре начнется полномасштабное производство аппаратов искусственной вентиляции легких по швейцарским технологиям. "Швейцария предоставила технологии и финансовую поддержку для этого проекта, а украинское государственное предприятие "Новатор" занимается изготовлением этих аппаратов. Испытания завершены и получили позитивную оценку швейцарской стороны", - рассказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
27 октября 2021 г. 15:56
TƏBİB о категории лиц, получающих одну дозу вакцины
TƏBİB о категории лиц, получающих одну дозу вакцины
27 октября 2021 г. 15:42
Посол: Египет готов содействовать разминированию Карабаха
Посол: Египет готов содействовать разминированию Карабаха
27 октября 2021 г. 14:54
Критерий нуждаемости в Азербайджане повысят до 200 манатов в будущем году
Критерий нуждаемости в Азербайджане повысят до 200 манатов в будущем году
27 октября 2021 г. 12:57
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
Депутат Верховной Рады: Открытие Зангезурского коридора - повестка дня
25 октября 2021 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi