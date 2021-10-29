Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19

Украина и Швейцария в рамках сотрудничества по противодействию пандемии коронавируса договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и обменялись соответствующими нотами.

Украина и Швейцария в рамках сотрудничества по противодействию пандемии коронавируса договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации от COVID-19 и обменялись соответствующими нотами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-президентом, главой федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

"Мы договорились о признании сертификатов вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса. Обмен нотами уже состоялся", - сказал Кулеба.

Он также отметил сотрудничество двух стран в вопросах борьбы с пандемией коронавируса. В частности, по словам министра, на Украине вскоре начнется полномасштабное производство аппаратов искусственной вентиляции легких по швейцарским технологиям. "Швейцария предоставила технологии и финансовую поддержку для этого проекта, а украинское государственное предприятие "Новатор" занимается изготовлением этих аппаратов. Испытания завершены и получили позитивную оценку швейцарской стороны", - рассказал он.