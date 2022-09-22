Украина и Россия провели обмен пленными

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. На этот раз были освобождены бойцы "Азова".

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. На этот раз были освобождены бойцы "Азова".

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", украинская сторона вернула из плена защитников Мариуполя, в том числе бойцов "Азова". Обмен прошел в Черниговской области.

В рамках этого обмена российской стороне выдали нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Отметим, в мае Кремль выступал против обмена Медведчука на защитников "Азовстали". Такая позиция объяснялась тем, что у него украинское гражданство.