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Украина и РФ планируют сегодня большой обмен пленными при посредничестве ОАЭ

Украина и РФ планируют сегодня большой обмен пленными при посредничестве ОАЭ Между Украиной и РФ готовится обмен пленными в рамках соглашения, которому способствовали Объединенные Арабские Эмираты. В рамках этого удастся освободить 90 захваченных российскими оккупантами украинцев.
Другие страны
17 июля 2024 г. 06:30
Украина и РФ планируют сегодня большой обмен пленными при посредничестве ОАЭ

Между Украиной и РФ готовится обмен пленными в рамках соглашения, которому способствовали Объединенные Арабские Эмираты. В рамках этого удастся освободить 90 захваченных российскими оккупантами украинцев.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, обмен должен состояться утром в среду.

Как рассказал Bloomberg источник, знакомый с вопросом, в целом Украина и РФ намерены тогда обменяться 180 пленными.

Это станет шестым обменом в этом году, осуществленным при посредничестве государства Персидского залива ОАЭ.

Также указывается, что каждая сторона планировала освободить 90 пленных, если соглашение будет исполнено, рассказали западному изданию лица, пожелавшие остаться неназванным.

"Благодаря этому обмену общее количество пленных, которых обменяли в этом году при посредничестве ОАЭ, достигнет почти 1400 человек", - пишет Bloomberg.

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