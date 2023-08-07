Украина и Польша обсудили возможную угрозу из-за размещения группы "Вагнер" в Беларуси

Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев и оперативный командующий ВС Польши Томаш Пиотровски обсудили возможные угрозы в связи с нахождением группы ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси.

Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев и оперативный командующий ВС Польши Томаш Пиотровски обсудили возможные угрозы в связи с нахождением группы ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в командовании объединенных сил украинских войск.

"Командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с командующим оперативного командования видов ВС Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровским. Во время дискуссии, рассмотрев комплекс вопросов, связанных с возможными вызовами и угрозами из-за размещения в Беларуси группировок ЧВК "Вагнер", Наев отметил важность продолжения обмена информацией и опытом организации боевой работы на пунктах управления", - говорится в сообщении.

Наев также отметил необходимость дополнительного обучения личного состава по эксплуатации и ремонту образцов военной техники польского производства.

Отметим, что ранее Польша и Литва не исключили закрытие границ с Беларусью в связи с тем, что находящиеся на территории этой страны бойцы "Вагнер" могут устроить провокации.