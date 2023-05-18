О нас

Украина и Польша могут заключить новый договор о добрососедстве

Украина и Польша могут заключить новый договор о добрососедстве Польша до конца 2023 года надеется подписать новый договор с Украиной о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве.
Другие страны
18 мая 2023 г. 01:51
Украина и Польша могут заключить новый договор о добрососедстве

Польша до конца 2023 года надеется подписать новый договор с Украиной о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

По его словам, Польша стремится заключить договор, который "превратит наши отношения в действительно стратегические, углубит наше партнерство не только на уровне государств, но и обществ, и откроет двери для развития обеих экономик".

"Мы намерены подписать обновленный основной договор, как только обе стороны завершат работу над его содержанием. Мы стремимся, чтобы это произошло еще в этом году", - отметил представитель МИД Польши.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Китай при экспорте беспилотников делает невозможным их применение против КНР
Китай при экспорте беспилотников делает невозможным их применение против КНР
18 мая 2023 г. 01:32
США предложили Израилю совместное военное планирование в отношении Ирана
США предложили Израилю совместное военное планирование в отношении Ирана
18 мая 2023 г. 00:30
Премьер Черногории: Украинские беженцы стали составлять 5% населения страны
Премьер Черногории: Украинские беженцы стали составлять 5% населения страны
18 мая 2023 г. 00:12
Глава спецназа Судана готов встретиться с командующим армии
Глава спецназа Судана готов встретиться с командующим армии
17 мая 2023 г. 23:51
Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 226
Число жертв религиозного культа в Кении выросло до 226
17 мая 2023 г. 23:37
Боррель предложил внести €3,5 млрд в фонд, используемый для военной помощи Украине
Боррель предложил внести €3,5 млрд в фонд, используемый для военной помощи Украине
17 мая 2023 г. 23:13
G7 рассмотрит вопросы восстановления Украины
G7 рассмотрит вопросы восстановления Украины
17 мая 2023 г. 22:58
Зеленский проведет переговоры с лидерами G7
Зеленский проведет переговоры с лидерами G7
17 мая 2023 г. 22:49
Сенат Франции признал геноцид украинцев 1932–1933 годов
Сенат Франции признал геноцид украинцев 1932–1933 годов
17 мая 2023 г. 22:27
Байден: США удастся избежать дефолта по долгу
Байден: США удастся избежать дефолта по долгу
17 мая 2023 г. 22:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi