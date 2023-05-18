Украина и Польша могут заключить новый договор о добрососедстве

Польша до конца 2023 года надеется подписать новый договор с Украиной о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве.

Польша до конца 2023 года надеется подписать новый договор с Украиной о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

По его словам, Польша стремится заключить договор, который "превратит наши отношения в действительно стратегические, углубит наше партнерство не только на уровне государств, но и обществ, и откроет двери для развития обеих экономик".

"Мы намерены подписать обновленный основной договор, как только обе стороны завершат работу над его содержанием. Мы стремимся, чтобы это произошло еще в этом году", - отметил представитель МИД Польши.