Украина и Норвегия заключили соглашение о военном сотрудничестве

Украина заключила соглашение о военном сотрудничестве с Норвегией.

Украина заключила соглашение о военном сотрудничестве с Норвегией.

Как передает Report , об этом глава украинского минобороны Рустем Умеров сообщил в Facebook.

По словам Умерова, подписантами соглашения выступили Агентство закупок Минобороны Украины и Агентство оборонных материалов Норвегии (NDMA). Документ "открывает новые возможности для обмена информацией о рынке вооружения, совместных исследованиях и разработках инновационных военных технологий".

Умеров отметил, что для реализации соглашения предполагается создать рабочие группы, в которых норвежские эксперты будут обучать украинских специалистов по разным направлениям.