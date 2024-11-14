Украина и Норвегия заключили соглашение о военном сотрудничестве

Украина заключила соглашение о военном сотрудничестве с Норвегией.
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По словам Умерова, подписантами соглашения выступили Агентство закупок Минобороны Украины и Агентство оборонных материалов Норвегии (NDMA). Документ "открывает новые возможности для обмена информацией о рынке вооружения, совместных исследованиях и разработках инновационных военных технологий".
Умеров отметил, что для реализации соглашения предполагается создать рабочие группы, в которых норвежские эксперты будут обучать украинских специалистов по разным направлениям.