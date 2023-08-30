Украина и Норвегия договорились о транспортном безвизе

Украина и Норвегия договорились о "транспортном безвизе". Он начнет действовать с 1 сентября и будет касаться как двусторонних, так и транзитных перевозок.

Украина и Норвегия договорились о "транспортном безвизе". Он начнет действовать с 1 сентября и будет касаться как двусторонних, так и транзитных перевозок.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Протокол о "транспортном безвизе" даст возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений. Он будет распространяться на грузовики стандарта Евро-5 и выше.

Отмечается, что упрощенный режим начинает действовать с 1 сентября и будет касаться как двусторонних, так и транзитных перевозок.

"Продолжаем создавать благоприятные условия для наших перевозчиков. Расширяем список стран, с которыми фактически действует "транспортный безвиз" - сейчас 35 государств", - сказал заместитель министра Сергей Деркач.