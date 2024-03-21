Украина и НАТО обсудили военно-промышленную кооперацию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром военную поддержку со стороны альянса и военно-промышленную кооперацию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром военную поддержку со стороны альянса и военно-промышленную кооперацию.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте украинского МИД.

"Собеседники обсудили перспективы обеспечения боевой подготовки украинских военнослужащих и тесной кооперации оборонных индустрий Украины и союзников", - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Кулеба призвал к наращиванию поддержки Украины со стороны НАТО, прежде всего летальным вооружением. Кроме того, обсуждались ожидания от намеченного на лето саммита НАТО в Вашингтоне.

Отметим, что Роб Бауэр впервые прибыл в Киев для участия в местной конференции по безопасности.