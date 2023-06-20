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Украина и НАТО начали очередные переговоры по вопросам оборонного планирования

Украина и НАТО начали очередные переговоры по вопросам оборонного планирования Начались очередные консультации экспертов Украины и НАТО по оборонному планированию.
Другие страны
20 июня 2023 г. 23:01
Украина и НАТО начали очередные переговоры по вопросам оборонного планирования

Начались очередные консультации экспертов Украины и НАТО по оборонному планированию.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал Минобороны Украины, на встрече присутствовали первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк и помощник Генерального секретаря НАТО по операциям Томас Гоффус.

По словам первого, консультации являются продолжением сотрудничества о готовности союзников помочь Украине в разработке собственной дорожной карты перехода на стандарты НАТО и западное ВТ в контексте решения Мадридского саммита НАТО в 2022 году.

Также на консультации присутствовали представители Минобороны, Генерального штаба и других составляющих сил обороны и профильные эксперты Международного секретариата НАТО по вопросам оборонного планирования.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna və NATO müdafiə planlaması üzrə müntəzəm danışıqlara başlayıb

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