Украина и НАТО начали очередные переговоры по вопросам оборонного планирования

Начались очередные консультации экспертов Украины и НАТО по оборонному планированию.

Начались очередные консультации экспертов Украины и НАТО по оборонному планированию.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал Минобороны Украины, на встрече присутствовали первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк и помощник Генерального секретаря НАТО по операциям Томас Гоффус.

По словам первого, консультации являются продолжением сотрудничества о готовности союзников помочь Украине в разработке собственной дорожной карты перехода на стандарты НАТО и западное ВТ в контексте решения Мадридского саммита НАТО в 2022 году.

Также на консультации присутствовали представители Минобороны, Генерального штаба и других составляющих сил обороны и профильные эксперты Международного секретариата НАТО по вопросам оборонного планирования.