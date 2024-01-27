Украина и Литва обсудили совместное производство БПЛА

Украина и Литва планируют совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Украина и Литва планируют совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Ландсбергисом Габриелюсом.

"Сегодня мы с Габриелюсом сосредоточились на выполнении тех договоренностей, которых достиг президент [во время визита в Литву] и большую часть разговора посвятили определению общих шагов по наращиванию производства дронов для нужд ВСУ", - сказал Кулеба.

По словам Кулебы, у Литвы есть технологии, а у Украины есть возможности для масштабирования производства.