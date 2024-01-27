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Украина и Литва обсудили совместное производство БПЛА

Украина и Литва обсудили совместное производство БПЛА Украина и Литва планируют совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Другие страны
27 января 2024 г. 17:32
Украина и Литва обсудили совместное производство БПЛА

Украина и Литва планируют совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Ландсбергисом Габриелюсом.

"Сегодня мы с Габриелюсом сосредоточились на выполнении тех договоренностей, которых достиг президент [во время визита в Литву] и большую часть разговора посвятили определению общих шагов по наращиванию производства дронов для нужд ВСУ", - сказал Кулеба.

По словам Кулебы, у Литвы есть технологии, а у Украины есть возможности для масштабирования производства.

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Версия на английском языке Ukraine, Lithuania agree on joint production of drones
Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Litva birgə PUA istehsal etməyi planlaşdırır

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