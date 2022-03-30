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Украина и Израиль обсудят вопрос сотрудничества в сфере безопасности

Украина и Израиль обсудят вопрос сотрудничества в сфере безопасности Украинская делегация во главе с советником президента Украины Сергеем Шефиром находится в Израиле.
Другие страны
30 марта 2022 г. 17:21
Украина и Израиль обсудят вопрос сотрудничества в сфере безопасности

Украинская делегация во главе с советником президента Украины Сергеем Шефиром находится в Израиле.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в состав делегации входит также народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк и бывший посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

В рамках визита назначена встреча с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, однако пока неясно, встретятся ли украинские представители с главой правительства Нафтали Беннетом.

Основной темой обсуждения будут мирные переговоры между Украиной и Россией, но стороны также обсудят вопросы сотрудничества в сфере безопасности и вопрос о приеме Израилем украинских беженцев.

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Версия на английском языке Ukrainian delegation visits Israel
Версия на азербайджанском языке Ukrayna nümayəndə heyəti İsraildə səfərdədir

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