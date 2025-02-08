Украина и ЕС усиливают сотрудничество в сфере гуманитарной помощи

Украина и Европейский союз намерены усилить совместные усилия по оказанию гуманитарной помощи.

Украина и Европейский союз намерены усилить совместные усилия по оказанию гуманитарной помощи.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Заместитель председателя ГСЧС Владимир Демчук принял участие в пятом заседании Старших должностных лиц ЕС в Брюсселе, где обсуждались вопросы сочетания гуманитарной помощи с восстановлением страны, финансирования гуманитарных потребностей на 2025 год и координации поддержки со стороны ЕС.

Также на отдельной встрече с генеральным директором DG ECHO было достигнуто соглашение об расширении сотрудничества, в частности в сфере безопасности гражданского населения.

Напомним, что в прошлом месяце ЕС выделил Украине и проектам в Молдове 148 млн евро, а общая сумма гуманитарной помощи ЕС достигла 1,1 млрд евро.