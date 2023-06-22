Украина и ЕБРР подписали меморандумы о финансировании энергетики на €600 млн

Правительство Украины подписало серию меморандумов с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для предоставления финансирования на сумму €600 млн в 2023 году для украинских государственных энергетических компаний.

Правительство Украины подписало серию меморандумов с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для предоставления финансирования на сумму €600 млн в 2023 году для украинских государственных энергетических компаний.

Как передает Report , об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится в Лондоне для участия в международной конференции по восстановлению Украины.

"ЕБРР поддержит украинскую энергетику на €600 млн уже в этом году. Сегодня подписали ряд меморандумов между банком и "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Нафтогазом", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По словам украинского премьера, меморандум между ЕБРР и "Нафтогазом" предусматривает три основных направления сотрудничества - формирование стратегических запасов природного газа, инвестиции для уменьшения выбросов углекислого газа и метана в атмосферу, инвестиции для повышения энергоэффективности. ЕБРР также окажет помощь Украине в восстановлении и модернизации гидроэлектростанций, усилении их надежности и эффективности, заявил Шмыгаль.

Он добавил, что ЕБРР также поддержит национальную энергетическую компанию "Укрэнерго", предоставив ей финансовые ресурсы для покрытия затрат на обеспечение стабильной передачи электроэнергии, восстановления электроэнергетической инфраструктуры.