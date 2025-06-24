Украина и Дания подписали соглашение о совместном производстве оружия

Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании.

Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.

"Сегодня в Гааге подписали с министром обороны Дании Троельсом Лундом Поульсеном письмо о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Этот документ - первый шаг в реализации инициативы Build with Ukraine, работу над которой мы начали во время предыдущей встречи в формате "Рамштайн", - заявил Умеров.



По его словам, Дания уже выделила 500 млн крон (77,8 млн долларов) для запуска украинского оборонного производства на территории своей страны.

"Все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление украинских сил обороны. Это стратегический шаг, который усиливает нашу общую обороноспособность, укрепляет цепи поставок, создает новые возможности для обмена технологиями и интеграции наших оборонных секторов", - добавил Умеров.