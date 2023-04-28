Украина и Чехия договорились о совместном производстве оружия и боеприпасов

Украина и Чехия подготовили шесть проектов по совместному производству оружия и боеприпасов, учебных самолетов и ремонту танков с возможностью полноценной производственной работы на украинской территории

Украина и Чехия подготовили шесть проектов по совместному производству оружия и боеприпасов, учебных самолетов и ремонту танков с возможностью полноценной производственной работы на украинской территории.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Мы подготовили шесть ключевых проектов для совместного производства на базе как украинских, так и чешских компаний. Что касается конкретных проектов, то это производство оружия, боеприпасов, ремонт танков типа Т-62, а также потенциальное производство учебных самолетов", - заявил он.

Президент Чехии подчеркнул, что приоритетом является передача технологий и производства, чтобы это производство частично или полностью осуществлялось на территории Украины.