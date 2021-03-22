Украина хочет стать членом ЕС и НАТО в течение 5-10 лет

"Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран"

Украина хочет получить членство в Европейском союзе и НАТО в течение 5-10 лет. Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt.

"Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе", - сказал Шмыгаль.

При этом, по его словам, Украине для членства в ЕС необходимо достичь прогресса в борьбе с коррупцией, также в правосудии должны быть достигнуты европейские стандарты.