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Украина хочет стать членом ЕС и НАТО в течение 5-10 лет

Украина хочет стать членом ЕС и НАТО в течение 5-10 лет "Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран"
Другие страны
22 марта 2021 г. 16:20
Украина хочет стать членом ЕС и НАТО в течение 5-10 лет

Украина хочет получить членство в Европейском союзе и НАТО в течение 5-10 лет. Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt.

"Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе", - сказал Шмыгаль.

При этом, по его словам, Украине для членства в ЕС необходимо достичь прогресса в борьбе с коррупцией, также в правосудии должны быть достигнуты европейские стандарты.

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