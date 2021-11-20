Украина хочет нарастить свой военный потенциал

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в ходе визита в США договорился о наращивании оборонного потенциала страны.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в ходе визита в США договорился о наращивании оборонного потенциала страны.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила пресс-служба украинского оборонного ведомства.

"Проведены переговоры по ситуации на границах нашего государства, по итогам которых пришли к согласию о наращивании оборонного потенциала Украины в рамках августовских договоренностей 2021 года о стратегической обороне относительно реформы в оборонном секторе", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что главной темой проведенных Резниковым встреч было "обсуждение усиления стратегического партнерства между Украиной и США, возможности практического применения механизмов поддержки, которые находятся в компетенции Конгресса, Государственного департамента, Пентагона, Совета национальной безопасности США".

Отмечается, что стороны отдельно обсудили вопрос рамочного соглашения о стратегических принципах оборонного партнерства между странами.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о просьбе Резникова увеличить поставки вооружений и оказать помощь в защите в воздухе и на море. "Нам надо прикрыть наше небо и наше море, - сказал он, говоря об обсуждавшихся во время встреч с представителями Пентагона темах. - Министр обороны Ллойд Остин заявил, что США будут стоять плечом к плечу с Украиной".