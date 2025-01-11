Украина хочет купить у Италии средства ПВО за счет замороженных активов РФ

Заместитель министра обороны Украины Анатолий Клочко и делегация Агентства по вопросам оборонной промышленности Министерства обороны Италии обсудили на переговорах возможность использования доходов от замороженных российских активов для покупки ПВО.

Заместитель министра обороны Украины Анатолий Клочко и делегация Агентства по вопросам оборонной промышленности Министерства обороны Италии обсудили на переговорах возможность использования доходов от замороженных российских активов для покупки итальянских ПВО.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

"Стороны обсудили возможность использования доходов от замороженных российских активов, в частности, для закупки ПВО итальянского производства и боеприпасов к этим системам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Клочко отметил, что Украина также заинтересована покупке боеприпасов различного калибра.

Стороны договорились продолжить работу для реализации идеи по созданию совместных промышленных проектов.