Украина готовится к производству снарядов натовского калибра 155 мм

В Украине ведется работа по налаживанию производства снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

В Украине ведется работа по налаживанию производства снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил депутат Верховной рады (парламент) Егор Чернев в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, программа была запущена в 2022 году, и с тех пор наблюдается рост по количеству производства мин.

"Работаем над тем, чтобы производить 155-й снаряд в Украине. Очень заметное увеличение по производству", - сказал заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он отметил, что производством занимается не только Украина, но и частные подрядчики. По словам Чернева, произведенный в стране снаряд стоит втрое дешевле, чем купленный в других государствах.