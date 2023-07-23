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Украина готовится к производству снарядов натовского калибра 155 мм

Украина готовится к производству снарядов натовского калибра 155 мм В Украине ведется работа по налаживанию производства снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Другие страны
23 июля 2023 г. 04:50
Украина готовится к производству снарядов натовского калибра 155 мм

В Украине ведется работа по налаживанию производства снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил депутат Верховной рады (парламент) Егор Чернев в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, программа была запущена в 2022 году, и с тех пор наблюдается рост по количеству производства мин.

"Работаем над тем, чтобы производить 155-й снаряд в Украине. Очень заметное увеличение по производству", - сказал заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он отметил, что производством занимается не только Украина, но и частные подрядчики. По словам Чернева, произведенный в стране снаряд стоит втрое дешевле, чем купленный в других государствах.

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