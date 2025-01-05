Украина готовится к переговорам по завершению войны при Трампе

Украина готовится к тому, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта.

Украина готовится к тому, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта.

Как передает Report , об этом пишет британская газета The Guardian.

"Украина готовится к тому, что Трамп, заключающий сделки, вступит в переговоры", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что стратегия новой администрации Трампа "может оказаться решающей" для украинского конфликта, однако решение кризиса остается "сложной задачей".

The Guardian напоминает, что Трамп неоднократно заявлял, что прекращение войны является одним из его главных международных приоритетов.

На момент начала 2025 года Украина, как пишет газета, "отчаянно нуждается в изменении динамики": Россия продолжает наступление в Донбассе, а Киев "изо всех сил пытается мобилизовать достаточно людей", чтобы удерживать линию фронта.