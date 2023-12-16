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СМИ: Украина готовится к новому контрнаступлению

СМИ: Украина готовится к новому контрнаступлению Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году и уже передала США список пожеланий по вооружению.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 11:56
СМИ: Украина готовится к новому контрнаступлению

Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году и уже передала США список пожеланий по вооружению.

Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание Welt.

По данным издания, в список входят ударные вертолеты Black Hawk и Apache, самолеты-истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Welt отмечает, что левый берег Днепра может стать отправной точкой для нового контрнаступления.

Также издание утверждает, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не был сторонником контрнаступления, начатого в июне этого года, а быстрый прорыв был невозможен, поэтому изменение стратегии стало разумным ходом и помогло выиграть важное время.

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