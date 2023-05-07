Украина готовит импортные ограничения в отношении Молдовы

Украина готовит импортные ограничения в отношении Молдовы в ответ на соответствующее решение со стороны Кишинева.

Украина готовит импортные ограничения в отношении Молдовы в ответ на соответствующее решение со стороны Кишинева.

Как передает Report , об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - Торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Мы уведомили Кишинев - любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой безотлагательный запрет всего импорта из Молдовы", - сказал он.

Ранее в Министерстве агрополитики выразили несогласие с намерениями Молдовы ограничить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

Министр Николай Сольский назвал озвученные Кишиневом основания непонятными поскольку Украина не экспортирует эти культуры в Молдову. Также в министерстве заявляли, что переговоры между Украиной и Молдовой будут продолжаться.