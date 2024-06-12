Украина ежегодно будет обеспечиваться вооружением на $40 млрд

Министры обороны НАТО на заседании 13 июня утвердят план по выделению Украине оружия на 40 млрд долларов в год.
Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.
"Я ожидаю, что министры одобрят план по усилению роли НАТО в предоставлении помощи Украине. Это ключевой элемент пакета помощи Украине, который будет согласован на саммите в Вашингтоне", - сказал он.
По словам Столтенберга, в соответствии с планом страны НАТО должны поставлять 40 млрд долларов военной помощи Украине ежегодно.
"Мы должны сохранить этот минимум столько, сколько потребуется", - добавил он.