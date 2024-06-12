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Украина ежегодно будет обеспечиваться вооружением на $40 млрд

Украина ежегодно будет обеспечиваться вооружением на $40 млрд Министры обороны НАТО на заседании 13 июня утвердят план по выделению Украине оружия на 40 млрд долларов в год.
Другие страны
12 июня 2024 г. 21:57
Украина ежегодно будет обеспечиваться вооружением на $40 млрд

Министры обороны НАТО на заседании 13 июня утвердят план по выделению Украине оружия на 40 млрд долларов в год.

Как передает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

"Я ожидаю, что министры одобрят план по усилению роли НАТО в предоставлении помощи Украине. Это ключевой элемент пакета помощи Украине, который будет согласован на саммите в Вашингтоне", - сказал он.

По словам Столтенберга, в соответствии с планом страны НАТО должны поставлять 40 млрд долларов военной помощи Украине ежегодно.

"Мы должны сохранить этот минимум столько, сколько потребуется", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ildə 40 milyard dollarlıq silahla təmin ediləcək

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