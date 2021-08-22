Украина эвакуировала из Афганистана еще 83 человек

Военно-транспортный самолет Украины вывез из Афганистана 83 человек, в числе которых 31 украинец.

Военно-транспортный самолет Украины вывез из Афганистана 83 человек, в числе которых 31 украинец.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина продолжает эвакуировать своих граждан из Афганистана.

«Утром в Киев из Кабула прибыл наш военный самолет, которым эвакуированы 83 человека, в том числе 31 украинец», - говорится в сообщении.

Ранее, 16 августа, Украина сообщила об эвакуации из Афганистана 80 человек, 8 из которых - украинские граждане.