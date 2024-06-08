Украина договорилась со странами Запада о поставках дополнительных систем ПВО

Киев достиг договоренностей со странами Запада по поставкам дополнительных систем ПВО.

Киев достиг договоренностей со странами Запада по поставкам дополнительных систем ПВО.

Как передает Report , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть - ближе к осени", - сказал он.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Германия рассматривает возможность отправки четвертой системы ПВО Patriot в Украину.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источник утверждало, что и Италия, скорее всего, направит в Украину вторую систему ПВО SAMP/T, которая пока дислоцирована в Кувейте.