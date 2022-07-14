Украина договаривается с США о поставках ракет большей дальности для HIMARS

Украина ведет переговоры с представителями США о предоставлении ракет большей дальности для HIMARS. Сейчас у ВСУ на вооружении ракеты, которые способны поражать на дистанции до 70 километров.

Украина ведет переговоры с представителями США о предоставлении ракет большей дальности для HIMARS. Сейчас у ВСУ на вооружении ракеты, которые способны поражать на дистанции до 70 километров.

Как передает Report, об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский в эфире телемарафона "Единые новости".

"На всех уровнях наше государство ведет переговоры с представителями США о необходимости предоставления нам ракет большей дальности для HIMARS. Сейчас мы имеем до 70 км, а в целом эти ракеты различной модификации способны поражать объекты врага на большей глубине. Поэтому, я думаю, что есть все шансы пробить это и получить дальнобойные ракеты", - отметил Вениславский.