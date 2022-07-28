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Украина до конца года получит от Италии новую партию оружия

Украина до конца года получит от Италии новую партию оружия Италия отправит Украине до конца года новую партию оружия, которую составят бронированные автомобили, пулеметы и боеприпасы.
Другие страны
28 июля 2022 г. 16:21
Украина до конца года получит от Италии новую партию оружия

Италия отправит Украине до конца года новую партию оружия, которую составят бронированные автомобили, пулеметы и боеприпасы.

Как передает Report, об этом пишет газета La Repubblica.

Отмечается, что Италия уже отправила Украине несколько 155-мм артиллерийских установок. Киев хочет увеличить их количество, а также просит о реактивных системах залпового огня.

Сообщается, что Италия в этом году увеличит военные расходы до 18 млрд евро, в прошлом году эта сумма составляла 16,8 млрд евро. В списке расходов — будущий истребитель шестого поколения Tempest, в разработке которого Италия участвует совместно с Великобританией и Швецией.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna İtaliyadan yeni silahlar alacaq

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