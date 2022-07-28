Украина до конца года получит от Италии новую партию оружия

Италия отправит Украине до конца года новую партию оружия, которую составят бронированные автомобили, пулеметы и боеприпасы.

Италия отправит Украине до конца года новую партию оружия, которую составят бронированные автомобили, пулеметы и боеприпасы.

Как передает Report, об этом пишет газета La Repubblica.

Отмечается, что Италия уже отправила Украине несколько 155-мм артиллерийских установок. Киев хочет увеличить их количество, а также просит о реактивных системах залпового огня.

Сообщается, что Италия в этом году увеличит военные расходы до 18 млрд евро, в прошлом году эта сумма составляла 16,8 млрд евро. В списке расходов — будущий истребитель шестого поколения Tempest, в разработке которого Италия участвует совместно с Великобританией и Швецией.