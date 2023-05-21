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Украина до конца года получит еще две системы ПВО Iris-T

Украина до конца года получит еще две системы ПВО Iris-T В течение следующих полутора лет количество систем ПВО Iris-T увеличится в три раза. Их общее количество будет превышать 10 единиц.
Другие страны
21 мая 2023 г. 00:47
Украина до конца года получит еще две системы ПВО Iris-T

В течение следующих полутора лет количество систем ПВО Iris-T увеличится в три раза. Их общее количество будет превышать 10 единиц.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в ходе телемарафона.

"На сегодня мы имеем две системы (Iris-T - ред.) в Украине, еще две, которые были нам обещаны еще в прошлом году, будут доставлены до конца этого года. То есть мы будем иметь четыре системы", - сообщил Мельник.

По его словам, в контракте, который был вложен между компанией Diehl и правительством Германии, предусмотрено производство еще четырех систем Iris-T.

Напомним, что ранее Германия сообщила о подготовке крупнейшего пакета военной поддержки для Украины. Он включает артиллерию, средства ПВО, боевые бронированные машины и военно-инженерные средства на сумму более 2,7 млрд. евро.

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