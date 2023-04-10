Украина будет производить оборудование для разминирования

Министерство стратегической промышленности Украины будет отвечать за запуск производства оборудования для гуманитарного разминирования.
Как передает Report, об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram.
Так, правительство запустило обновленную государственную политику по гуманитарному разминированию. Пока конкретных деталей не сообщается, однако некоторые подробности чиновник все же рассказал.
"Минстратегпром в рамках этой программы отвечает за запуск локального производства техники и оборудования для гуманитарного разминирования", - отметил Камышин.
Он подчеркнул, что проблема с гуманитарным разминированием будет оставаться актуальной для Украины какое-то время. Таким образом, это создает возможность для отечественных производителей освоить производство такой техники и оборудования.
Камышин заверил, что в Украине достаточно квалифицированных производителей, которые смогут освоить и производить такую технику, и призвал компании, имеющие соответствующие наработки, приобщаться к совместной работе.