Украина будет производить норвежские артиллерийские снаряды

Норвегия готова помочь Украине производить артиллерийские снаряды на украинской территории.

Норвегия готова помочь Украине производить артиллерийские снаряды на украинской территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минобороны Норвегии.

"Правительство открыло возможность для передачи Украине норвежских оборонных технологий, и Норвегия готова помочь с финансированием. Таким образом, артиллерийские снаряды, разработанные норвежско-финским производителем вооружений Nammo, могут производиться в Украине", - говорится в сообщении.

"Nammo заключила соглашение о содействии в налаживании лицензионного производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм в Украине", - также сообщается в тексте.

Ранее сообщалось, что Nammo намерена в 10 раз увеличить объемы производства артиллерийских снарядов благодаря контракту на 1 млрд крон ($94 млн по текущему курсу), полученному ей от правительства Норвегии.