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Украина будет производить норвежские артиллерийские снаряды

Украина будет производить норвежские артиллерийские снаряды Норвегия готова помочь Украине производить артиллерийские снаряды на украинской территории.
Другие страны
23 августа 2024 г. 21:34
Украина будет производить норвежские артиллерийские снаряды

Норвегия готова помочь Украине производить артиллерийские снаряды на украинской территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минобороны Норвегии.

"Правительство открыло возможность для передачи Украине норвежских оборонных технологий, и Норвегия готова помочь с финансированием. Таким образом, артиллерийские снаряды, разработанные норвежско-финским производителем вооружений Nammo, могут производиться в Украине", - говорится в сообщении.

"Nammo заключила соглашение о содействии в налаживании лицензионного производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм в Украине", - также сообщается в тексте.

Ранее сообщалось, что Nammo намерена в 10 раз увеличить объемы производства артиллерийских снарядов благодаря контракту на 1 млрд крон ($94 млн по текущему курсу), полученному ей от правительства Норвегии.

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