Украина будет производить норвежские артиллерийские снаряды

Норвегия готова помочь Украине производить артиллерийские снаряды на украинской территории.
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"Правительство открыло возможность для передачи Украине норвежских оборонных технологий, и Норвегия готова помочь с финансированием. Таким образом, артиллерийские снаряды, разработанные норвежско-финским производителем вооружений Nammo, могут производиться в Украине", - говорится в сообщении.
"Nammo заключила соглашение о содействии в налаживании лицензионного производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм в Украине", - также сообщается в тексте.
Ранее сообщалось, что Nammo намерена в 10 раз увеличить объемы производства артиллерийских снарядов благодаря контракту на 1 млрд крон ($94 млн по текущему курсу), полученному ей от правительства Норвегии.