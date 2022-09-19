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Украина бесплатно передаст тонны зерна голодающим странам Африки

Украина бесплатно передаст тонны зерна голодающим странам Африки Украина выделит гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Кабинет министров направит африканским странам 50 тысяч тонн зерна.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 19:22
Украина бесплатно передаст тонны зерна голодающим странам Африки

Украина выделит гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Кабинет министров направит африканским странам 50 тысяч тонн зерна.

Как передает Report со ссылкой УНИАН, об этом говорится в постановлении Кабмина страны.

Отмечается, что в качестве гуманитарной помощи отправят зерно, которое находится в собственности АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Компании возместят стоимость зерна на сумму 420 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета.

Министерству иностранных дел предстоит согласовать с ООН доставку и вопрос оплаты перевозки груза из Одесского морского торгового порта в указанные страны за счет международных организаций.

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Версия на английском языке Ukraine to donate tons of grain to starving African countries

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