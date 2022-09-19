Украина бесплатно передаст тонны зерна голодающим странам Африки

Украина выделит гуманитарную помощь Эфиопии и Сомали. Кабинет министров направит африканским странам 50 тысяч тонн зерна.
Как передает Report со ссылкой УНИАН, об этом говорится в постановлении Кабмина страны.
Отмечается, что в качестве гуманитарной помощи отправят зерно, которое находится в собственности АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". Компании возместят стоимость зерна на сумму 420 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета.
Министерству иностранных дел предстоит согласовать с ООН доставку и вопрос оплаты перевозки груза из Одесского морского торгового порта в указанные страны за счет международных организаций.