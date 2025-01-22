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Указ об ограничении права на гражданство США обжалуют 22 штата

Указ об ограничении права на гражданство США обжалуют 22 штата Власти 18 американских штатов и столичного округа Колумбия обжалуют в суде указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения.
Другие страны
22 января 2025 г. 05:20
Указ об ограничении права на гражданство США обжалуют 22 штата

Власти 18 американских штатов и столичного округа Колумбия обжалуют в суде указ президента США Дональда Трампа об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте генерального прокурора штата Нью-Джерси Мэттью Платкина.

Другая группа штатов, включая Аризону и Вашингтон, подала отдельный иск против решения, подписанного Трампом.

По словам генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, действия президента США не только противоречат конституции, но и крайне опасны.

Отметим, что президент США Дональд Трамп начал массовую кампанию против мигрантов. Так, в стране введены запрет на размещение мигрантов в убежищах и ограничения на получение гражданства детьми, родившимися на территории США.

Он поручил Пентагону оказать поддержку в возвращении мигрантов на родину и призвал свою администрацию возобновить программу "Оставайся в Мексике". В рамках этой программы мигранты не из Мексики были вынуждены оставаться в Мексике в ожидании решения по их делам, связанным с США.

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Версия на азербайджанском языке KİV: 22 ştat Trampın vətəndaşlıq məhdudiyyətinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb

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