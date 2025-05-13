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Уиткофф: Трамп настаивает на прямых переговорах между Россией и Украиной

Уиткофф: Трамп настаивает на прямых переговорах между Россией и Украиной Главными темами на переговорах по украинскому урегулированию являются испоьзование ЗАЭС, доступ страны к Днепру и Черному морю, а также отказ от территорий, находящихся под контролем российской стороны.
Другие страны
13 мая 2025 г. 09:35
Уиткофф: Трамп настаивает на прямых переговорах между Россией и Украиной

Главными темами на переговорах по украинскому урегулированию являются испоьзование ЗАЭС, доступ страны к Днепру и Черному морю, а также отказ от территорий, находящихся под контролем российской стороны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в интервью Breitbart спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы стороны проводили прямые переговоры. В противном случае Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса.

Уиткофф добавил, что обсуждал урегулирование конфликта не только с РФ и Украиной, но и советниками по нацбезопасности из Британии, Франции, Германии и Италии.

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Версия на азербайджанском языке Uitkoff: Tramp Rusiya və Ukrayna arasında birbaşa danışıqlarda israr edir

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