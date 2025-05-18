Уиткофф: США удалось сблизить позиции Украины и России

Американская администрация смогла до определенной степени сблизить позиции России и Украины в вопросе урегулирования кризиса.

Американская администрация смогла до определенной степени сблизить позиции России и Украины в вопросе урегулирования кризиса.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу ABC News.

"В подобных переговорах люди занимают определенные позиции. Искусство состоит в том, чтобы сократить разрыв между сторонами, и я полагаю, что нам до какой-то степени удалось это сделать", - сказал он.

Уиткофф также прокомментировал предстоящий 19 мая разговор американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что, по его мнению, этот разговор "будет успешным и имеет большое значение для определения того, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры".

"Я верю, что президент будет иметь успешный телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они знают друг друга. Президент полон решимости что-то сделать здесь... если он не сможет этого сделать, то никто не сможет", - заявил он.